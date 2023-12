Un super Giugliano espugna Monopoli 1-3 grazie alle reti di Ciuferri, Sorrentino e Giorgione, di Hamlili il gol della bandiera dei pugliesi.

Monopoli-Giugliano 1-3

Allo stadio Veneziani allo stadio “Veneziani” la Serie C girone C 2023/24, il Monopoli sfida il Giugliano per la sedicesima giornata della competizione. Pugliesi reduci dalla sconfitta esterna col Sorrento, mentre i campani nell’ultimo turno sono stati sconfitti in casa dal Catania. Bertotto si affida al tridente Ciuferri-Sorrentino-Salvemini.

Giugliano che parte fortissimo sin dai primissimi minuti e riesce a sbloccare la partita al 15′ con Ciuferri che con il mancino batte Perina. Il Monopoli appare reagire con la botta di D’Agostino che non trova grande fortuna. Dopo 5 minuti arriva il raddoppio dei Gialloblu questa volta con Sorrentino che non sbaglia una volta ricevuto un assist da Giorgione. Il Giugliano sferra un doppiocolpo micidiale e al 38′ chiude la pratica proprio con Giorgione che questa volta indossa la vesti del goleador e dopo un’opportunità per Salvemini che trova la replica di Perina, arriva il tris: Giorgione si inserisce con i tempi giusti, ringrazia Yabre per il passaggio e fa 0-3.

Nella ripresa il Monopoli prova a riaprire la contesa in avvio di secondo tempo con un’iniziativa di Borello dall’interno dell’area, la retroguardia gialloblù si oppone. Tra il 54’ e il 55’ i ragazzi di Tomei riescono a scardinare il bunker, ma due irregolarità di Starita (un tocco di braccio e una posizione irregolare) portano il direttore di gara ad interrompere le azioni. Al 59’ Salvemini arma la botta da lontano, la mira è da rivedere. Al 61’ collezione di reti annullate per Starita, il colpo di testa da distanza ravvicinata si insacca ma il ventisettenne viene fermato ancora in fuorigioco. Soltanto al 65’ il Giugliano si riporta in zona Perina con Ciuferri e Berardocco, il portiere sale in cattedra e tiene a galla i suoi. L’ex biancorosso si supera altresì al 67’ su Salvemini, poi Fazio è prodigioso con un salvataggio in extremis su Caldore. La partita non ha molto altro da dire, ci provano De Paoli da una parte e Giorgione dall’altra. Gol della bandiera all’87’ di Hamlili che rende meno amara una serata da dimenticare per il Monopoli: 1-3 è il risultato al triplice fischio.

Gialloblu che salgono al decimo posto a quota 22 punti mentre il Monopoli rimane fermo a 18 punti al quattordicesimo posto

Tabellino

MONOPOLI: Perina, Viteritti, Fornasier, Fazio, Ferrini, Vassallo, Iaccarino, Borello, Starita, D’Agostino, Santaniello. Allenatore: Tomei.

GIUGLIANO: Russo, Menna, Berman, Caldore, Yabre, Giorgione, Berardocco, Vogiatzis, Ciuferri, Salvemini, Sorrentino. Allenatore: Bertotto.

Marcatori: Ciuferri 15′ (G), Sorrentino 20′ (G), Giorgione 38′ (G)