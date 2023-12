Il Napoli crolla al cospetto di un Frosinone che gioca una gara attenta e cinica. Per la terza volta consecutiva la squadra di Mazzarri viene eliminata agli ottavi di finale dopo Fiorentina e Cremonese. Passa il Frosinone che raggiunge per la prima volta nella sua storia i quarti di finale di Coppa Italia e affronterà la vincente tra Juventus e Salernitana. In gol Barrenechea, Caso, Cheddira (rigore) e Harroui

Tracollo Azzurro

Napoli-Frosinone 0-4

Mazzarri apporta un massiccio Turnover e schiera tutti i giocatori che finora hanno avuto un minutaggio limitato. Nel primo tempo il Napoli riesce anche a creare qualche buona occasione da gol. Colpisce due volte il palo con Raspadori e con Mario Rui e va anche in gol con Simeone il quale sfrutta un retro passaggio di Okoli a Cerofolini e insacca a porta vuota. Ma l’arbitro Abisso, richiamato dal Var, annulla il gol per un fallo di mano di Lindstrom in una fase precedente di gioco.

Nella ripresa Mazzarri decide di mantenere in campo lo schieramento iniziale per poi iniziare una girandola di cambi inserendo tutti i titolarissimi. Al 19′ arriva però il gol del Frosinone con Barrenechea che devia di testa in rete tutto solo un traversone dalla bandierina. Il Napoli prova a reagire ma poi inizia la serata nera del capitano Giovanni Di Lorenzo che con un inspiegabile retropassaggio da centrocampo serve Caso il quale si presenta tutto solo davanti a Gollini e lo supera con un tiro angolato. La squadra di Mazzarri si espone peraltro al contropiede del Frosinone che con Gelli fallisce una chiarissima occasione da gol. Al 90′ Di Lorenzo entra in ritardo su Gelli regalando il rigore ai Ciociari che Cheddira trasforma in rete per lo 0-3. Nei secondi finali l’ennesimo contropiede dei ciociari coglie ancora alla sprovvista il Napoli con Harroui che batte Gollini per il Poker del Frosinone che dilaga sulle macerie del Napoli.

Finisce così con un pesante KO la Coppa Italia del Napoli, competizione che, guardando gli orizzonti della stagione attuale con uno scudetto ormai impossibile, una qualificazione in Champions League tutta da conquistare sul campo e il Barcellona agli ottavi fanno pensare che forse questa partita andava affrontata con tutt’altro atteggiamento e tutt’altra gestione.

Tabellino

Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui (8′ st Di Lorenzo); Cajuste, Demme (8′ st Lobotka), Gaetano; Lindstrom (28′ st Politano), Simeone (18′ st Osimhen), Raspadori (18′ st Kvaratskhelia).All.: Mazzarri.

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Monterisi, Okoli, Lusuardi (40′ st Romagnoli); Kvernadze (1′ st Lirola), Bourabia (21′ st Harroui), Barrenechea, Garritano; Brescianini (21′ st Gelli), Caso (26′ st Soule); Cheddira. All.: Di Francesco.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: nel st 19′ Barrenechea, 24′ Caso, 45′ Cheddira (rigore), 50′ Harroui.