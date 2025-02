Domenico Fracchiolla, ha attaccato le istituzioni calcistiche, responsabili dell’attuale situazione del girone C, con due squadre a rischio esclusione: “Questa estate sono state liberate le catene, alleggerite le maglie per l’iscrizione delle squadre da parte della Figc e questi sono i risultati Il problema non nasce oggi, ma nasce da chi ha alleggerito le licenze nazionali al momento delle iscrizioni. Tutto questo è difficile da commentare, io ho mostrato solidarietà ai giocatori e allo staff del Taranto perché qui si gioca sulle spalle di gente che non guadagna tanto. Bisognerebbe usare molta più razionalità nel fare le regole e poi nell’attuarle. Più che commentare dinamiche incommentabili, perché se le commentassi prenderei deferimenti, c’è solo da inviare la solidarietà alle piazze e ai giocatori. Immaginate i ragazzi di Taranto e Turris, che da domani non percepiranno più stipendi e non avranno la possibilità di accasarsi altrove da qui a fine stagione”.

” Se dico ciò che penso rischio delle multe”

Fracchiolla rimarca il concetto e sottolinea altre storture: “Molto spesso queste squadre hanno fornito prestazioni diverse prima e dopo le scadenze. Prendiamo il Taranto, che ha sempre fatto delle grandi debacle dopo le scadenze federali perché i giocatori sono andati in campo con le scorie di uno stipendio non ricevuto. Tutto il percorso è falsato, per non parlare del minutaggio che è stato erogato a queste squadre. Noi abbiamo incontrato il Taranto prima di natale, quando aveva ancora dei giocatori sotto contratto, poi ha iniziato a giocare con tutti 2008 falsando ancora di più il campionato ma continuando a incassare sul minutaggio”.

I gialloblù giocheranno contro la Turris domani: “Giocare contro i corallini? Tutto è surreale, vedere bonifici che arrivano il 21 è qualcosa di allucinante. La Turris già questa estate ha pagato su conti non dedicati e all’epoca la società ha preso solo un’ammenda. Le sanzioni sono troppo basse, anche in termini di punti. Dare un -2 per ogni inadempienza è poco, perché mette le società nelle condizioni di non pagare senza rischiare troppo. Ci sono società che non hanno pagato neanche le indennità di trasferte, immaginate un ragazzo che guadagna 2500 euro al mese e si vede sottrarre 1000 euro di indennità di trasferta come può giocare”.

Sul cammino del Giugliano e sulla filosofia societaria: “Dobbiamo staccarci da quello che ci circonda e pensare solo al nostro percorso. Sapevamo di dover fare delle plusvalenze, abbiamo venduto un giocatore come Salvemini che, se avessimo tenuto, oggi avrebbe potuto portarci ad avere una classifica diversa ma la sostenibilità è la nostra prima missione. Abbiamo sostituito un giocatore del genere con un 2004 come Padula, non so quanti direttori avrebbero preso un rischio del genere. Dobbiamo capire che, se le società falliscono, è perché gestiscono male gli ingaggi dei giocatori che pesano per l’80% sulle casse di un club”.

Sulla classifica: “Cerignola e Avellino si contenderanno la vittoria fino alla fine, poi c’è una grande bagarre in fondo, con Latina, Casertana e Messina che si giocheranno i due posti playout”.G