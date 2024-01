Nel corso della conferenza stampa , Il Direttore Sportivo del Giugliano Antonio Amodio è intervenuto sul tema mercato anticipando le prossime mosse della società gialloblù, inaugurando ufficialmente la campagna di rafforzamento, con tante novità in entrata e in uscita

Le parole del Direttore Sportivo

Antonio Amodio, direttore sportivo del Giugliano, ha analizzato in conferenza stampa il mercato dei Giugliano:”Oggi abbiamo ufficializzato l’arrivo di Balde, domani ufficializzeremo il ritorno del terzino Aniello Boccia, che ha vinto il campionato con noi: è della Juve Stabia ma nelle prossime ore tornerà a essere nostro. Dobbiamo sopperire in quel ruolo visto che Barba ha un problema fisico e dobbiamo tappare questo buco. Poi sicuramente prenderemo un attaccante centrale, abbiamo bisogno di una prima punta con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo in rosa. Se possibile prenderemo anche un esterno di qualità che possa garantire qualche gol e un po’ di assist. Siamo partiti col 3-5-2, ora siamo arrivati col nuovo mister al 4-3-3 e quindi i centrocampisti e le seconde punte avranno meno spazio, sanno che dovranno trovarlo da un’altra parte. A tal proposito Rondinella, che è un quinto di centrocampo, troverà una nuova sistemazione. In difesa stiamo valutando un mancino argentino, devono arrivargli i documenti per la cittadinanza. Tessereremo anche lui se andrà tutto bene a livello burocratico, ha giocato nella Serie B argentina”.