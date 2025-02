Il Centro Operativo Territoriale, un viaggio all’interno del Distretto 38 di Marano. Una digitalizzazione per snellire pratiche e velocizzare le cure.

All’interno del Distretto 38 di Marano, il dott. Tommaso Girasole ha condotto le nostre telecamere alla scoperta del Centro Operativo Territoriale per scoprire come si lavora, le risorse impiegate e come si procede nel trattamento del paziente.