Ha fatto il giro dei social il video postato dall’attore Antonio Zequila che, giunto a Venezia su una barca a motore, dispensa saluti a destra e manca fingendo di interagire con i suoi fan. In realtà, intorno a lui, non c’è nessuno.

Il campano Antonio Zequila a Venezia: finge di salutare i fan ma non c’è nessuno

L’occasione è di quelle ghiotte: la Mostra del Cinema di Venezia. Antonio Zequila – originario di Atrani, in provincia di Salerno – si sarebbe presentato alla Biennale per sfruttare la passerella mediatica popolata da vip, attori e personaggi dello spettacolo. Per immortalare il suo arrivo sui social, si è fatto riprendere con un cellulare mentre attraversa la laguna a bordo di un taxi boat.

Nel corso del breve filmato si vede Zequila alzare la mano in segno di saluto come se fosse richiamato da fan. A un certo punto si alza in piedi e si sporge dal natante per salutare altre persone. Peccato, però, che dallo stesso video si vede come intorno a lui non ci sia nessuno. Le strade sembrano vuote.

Si sarebbe trattato soltanto dunque di una messinscena per fingere un’accoglienza calorosa da parte del pubblico veneziano al suo arrivo. Ai commentatori social non è sfuggita la piccola montatura social messa in piedi dall’ex Gieffino. “Ma chi saluti?”, gli ha chiesto sui social Antonella Fiordelisi.