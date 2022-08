Sembra un’estate infinita quella del 2023. Da circa 4 mesi il caldo continuare a picchiare su gran parte del Mezzogiorno. E neanche l’arrivo imminente di settembre sembra concedere una vera tregua dopo la pausa del ciclone balcanico che nei giorni scorsi ha portato pioggia e fresco al Sud. La prossima settimana, infatti, sarà ancora all’insegna dell’afa.

Caldo non molla manco a settembre: in arrivo punte di 35 gradi

L’anticiclone africano si è ripreso i suoi spazi anche alla fine di agosto. Già da oggi, venerdì 26, si assiste una risalita delle temperature. Le massime sfioreranno i 35 gradi, soprattutto nell’entroterra della Campania. Il tempo resterà stabile e soleggiato per tutto il weekend e almeno fino a lunedì 29. Solo martedì 30 potrebbe esserci l’incursione di piovaschi e sui rilievi nel Sannio e in Irpinia.

Inizio settembre

Il caldo non mollerà neanche a inizio settembre. Per la fine della prossima settimana, infatti, da giovedì 1, le temperature saranno elevate in quasi tutto il Centro-Sud, con punte di 32/33 gradi a Napoli come a Roma, Palermo e Bari. Al momento non è previsto l’arrivo di alcuna perturbazione da qui ai prossimi dieci giorni in grado di interrompere il dominio incontrastato dell’anticiclone africano. L’autunno, dopo le avvisaglie della scorsa settimana, è ancora lontano.