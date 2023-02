È riuscito ad evadere dal carcere di massima sicurezza di Nuoro il boss della mala garganica, Marco Rapuano. La fuga, grazie a delle lenzuola annodate, è stata messa in atto nella giornata di ieri, venerdì 24 febbraio.

Il boss della mafia evade dal carcere di massima sicurezza: così è riuscito a fuggire

Inizialmente si pensava che l’uscita dal carcere fosse avvenuta intorno alle 19, ma dalle immagini del video si evince che è avvenuta prima, probabilmente intorno alle 17, e che quindi il boss avrebbe avuto circa due ore di tempo per far perdere traccia di sé, lasciando la città. “Per potersi calare dal muro ha potuto costruirsi una scala fatta con le lenzuola annodate e dei supporti per reggere il peso, una cosa che sembra difficile da realizzare senza averla programmata e studiata”, ha commentato all’ANSA il Questore di Nuoro Alfonso Polverino.