Il beato Carlo Acutis si avvicina alla santità con il riconoscimento di un secondo miracolo. La Chiesa cattolica ha riconosciuto un evento straordinario che coinvolge una studentessa costaricana in Italia. Dopo un grave incidente, le sue condizioni disperate sono migliorate in modo inspiegabile post intercessione di Acutis.

Chi era Carlo Acutis, il patrono di Internet

Nato il 3 maggio 1991 a Londra e cresciuto a Milano, Beato Carlo è spesso informalmente chiamato il “patrono di Internet” dai fedeli e dai media a causa del suo utilizzo innovativo delle tecnologie digitali per promuovere la fede cattolica.

Morì giovanissimo, a 15 anni, per una leucemia fulminante. Era appassionato di computer e, autodidatta, divenne molto competente nell’informatica. Nella sua breve vita fu tra i primi a utilizzare le sue competenze per creare presentazioni e siti web dedicati a temi religiosi, incluso un sito famoso che catalogava i miracoli eucaristici in tutto il mondo.

Il secondo miracolo

Il miracolo che gli è stato attribuito oggi riguarda la misteriosa guarigione di una giovane vittima di un trauma cranico. La sua famiglia ha chiesto l’aiuto di Acutis. Miracolosamente, la studentessa si è ripresa completamente. Questa guarigione è stata classificata come inspiegabile dai medici.

Primo Miracolo: La Guarigione di Matheus

Il primo miracolo di Acutis riguardava Matheus, un bambino brasiliano. Affetto da una rara malattia al pancreas, era in pericolo di vita. Nel 2013, toccando una reliquia di Acutis, il bambino ha smesso di vomitare. Gli esami successivi mostrarono il pancreas guarito completamente.

Prospettive Future

Con il secondo miracolo confermato, la Chiesa si prepara alla canonizzazione di Acutis. Questo evento è atteso con grande anticipazione e gioia dai fedeli in tutto il mondo. La santità di Carlo dimostra come la fede possa manifestarsi in modi sorprendenti e moderni.