Tra le interrogazioni discusse in consiglio comunale è stata presentata dal consigliere Nicla Virgilio una interrogazione circa l’igiene urbana e il decoro della città. “Ad Aversa- sostiene il Consigliere Nicla Virgilio – in materia di igiene urbana e di raccolta differenziata è in atto un contratto di appalto per i relativi servizi sottoscritto io 29 ottobre con la TEK.R.A. Srl con il quale veniva affidato l’appalto del Servizio integrato di igiene urbana ed altri servizi all’interno del territorio comunale di Aversa costituti da una serie di numerose attività inclusi lo svuotamento dei cestini porta rifiuti, pulizia di residui o rifiuti risultanti a seguito di incedenti stradali e/o manifestazioni folcloristiche”.

Igiene urbana ad Aversa, Virgilio: “Tekra non rispetta obblighi contrattuali. Da Oliva risposte laconiche”

“Orbene, come facilmente rilevabile facendo un giro per la città è chiaro che la TEK.R.A. Non rispetta in maniera puntuale gli obblighi contrattuali attese le condizioni dei punti di raccolta per la presenza a tutte le ore del giorno di rifiuti di tutti i tipi sia all’interno dei cassonetti sia all’esterno di essi”, prosegue il consigliere di minoranza.

“La manutenzione del verde e del tutto insufficiente perché ci si limita ad intervenire saltuariamente per la mancanza di una attenta progettazione e programmazione. Paradossalmente le aree più abbandonate a se stesse sono proprio quelle aree standards comunali ritornate in possesso del comune dopo i noti provvedimenti giudiziari”, sottolinea Virgilio.

“Ovviamente la Risposta laconica del vicesindaco Oliva sull’argomento, data l’assenza per motivi personali dell’assessore Diana ha palesato tutte le enormi difficoltà e contraddizioni di questa amministrazione che arranca anche nel dare delle risposte che dovrebbero essere chiare atteso che tale interrogazione è stata presentata in data 01/09/20/4. All’assessore Oliva va tutta la mia solidarietà per il Coraggio che ha avuto in assise nel mettere in campo quella che in gergo e’ chiamata la “supercazzola”’, conclude il consigliere Virgilio.