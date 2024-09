L’uomo che è stato brutalmente aggredito e ucciso con una coltellata alla gola ieri mattina sul lungomare di Napoli è un trentenne di origine tunisina e senza fissa dimora. Secondo alcune indiscrezioni, l’assassino sarebbe già stato identificato, ma la sua identità non è ancora stata confermata ufficialmente dalle autorità. Si tratterebbe di un tossicodipendente già noto nella zona e di origini nordafricane.

L’assalto mortale e l’intervento dei soccorsi

L’aggressione è avvenuta poco dopo le otto del mattino in viale Dohrn, dove molti cittadini e turisti stavano passeggiando o facendo jogging. In mezzo alla folla, un uomo ha sferrato una coltellata alla gola della vittima, che è collassata a terra in una pozza di sangue, morendo pochi istanti dopo a causa dell’emorragia.

La scena è stata descritta come terrificante dai testimoni presenti, alcuni dei quali hanno immediatamente chiamato i soccorsi. I militari del Pronto Impiego della Guardia di Finanza sono stati i primi ad arrivare, seguiti da un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Identificato il presunto killer: un tossicodipendente noto nella zona

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e il pubblico ministero di turno, Federica Amodio, per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze. Le indagini si sono concentrate sugli ambienti dei senzatetto stranieri che vivono nella zona.

Grazie alle testimonianze e alle riprese delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori avrebbero già individuato il presunto aggressore: un altro uomo nordafricano, probabilmente tossicodipendente, che era solito stazionare nei giardinetti di viale Dohrn.

Il caso di “Zico”

L’omicidio ricorda un altro episodio simile avvenuto nel gennaio 2019, quando Mohamed El Hanati, conosciuto come “Zico“, un clochard marocchino, fu accoltellato mortalmente in una Mergellina affollata di napoletani e turisti. Anche in quel caso, l’assassino fu identificato come un connazionale della vittima. In seguito a quell’episodio, le autorità intensificarono i controlli sui senzatetto della zona. Resta da vedere se accadrà lo stesso anche in questo caso, per evitare il ripetersi di tali tragedie.