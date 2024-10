Archiviato il i° turno nel girone, clamoroso ko del Giugliano rimontato nei minuti finali, primo successo stagionale per l’Avellino, pareggi per Casertana e Sorrento, pesante KO della turris, vincono Cavese e Benevento che vola in vetta alla classifica.

I risultati del 6°turno

Giornata aperta dal pareggio nell’anticipo tra Taranto e Sorrento, è 2-2 allo Iacovone. Pesante KO per la Turris che ne prende 4 a Trapani. Importante successo della Cavese che al lamberti supera di misura il Latina. Altro pareggio per la Casertana che non va oltre allo 0-0 al Monterisi con il Cerignola. Pirotecnico pareggio tra Potenza e Crotone. Successo di misura del Catania sul Monopoli. Patierno regala il primo successo stagionale all’Avellino contro il Foggia. Nei posticipi del monday night doppio successo casalingo per Picerno e Benevento che volano in vetta alla classifica a 15 punti, battuti rispettivamente Messina e Juve Next Gen.

I risultati

Taranto-Sorrento 2-2

Trapani-Latina 4-0

A.Cerignola-Casertana 0-0

Potenza-Cerignola 3-3

Catania-Monopoli 1-0

Avellino-Foggia 2-1

Benevento-Juve Next Gen 4-1

Picerno-Messina 2-0