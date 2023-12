Pubblicati i redditi del 2022 dichiarati dai membri del Parlamento. Se in Italia il più ricco dei deputati è Matteo Renzi, in Campania conquista il podio il leghista Gianluca Cantalamessa, con un reddito di oltre 200mila euro.

Campania, i parlamentari più ricchi: per il 2022 sul podio Cantalamessa

Il parlamentare del Carroccio è seguito a ruota da Edmondo Cirielli, Fratelli d’Italia, che si ferma poco sotto i 190 mila euro. Sempre nel partito di Giorgia Meloni, nel 2021 toccava un reddito da 104 mila euro il qualianese Michele Schiano Visconti, ma ad oggi manca la dichiarazione del 2022.

Spulciando le dichiarazioni patrimoniali dei parlamentari di FdI, raggiunge infine quota 105mila il senatore Antonio Iannone, seguito a quota 103mila dall’irpino Gianfranco Rotondi. Poco sopra i 70mila l’imprenditore dell’agro aversano Gimmy Cangiano (73mila). Si ferma a 113 mila euro il senatore beneventano di Fratelli d’Italia Domenico Matera. Tra i redditi più bassi, nel principale partito di maggioranza, c’è la salernitana Imma Vietri (21mila euro annui).

Nel Pd guida la classifica la Valente. Nel Ms5 Luigi Nave tra i redditi più bassi

Nei primi posti tra le fila del Pd, troviamo Valeria Valente, che ha dichiarato per il 2022 un reddito di 131 mila euro. Sempre tra i democratici spiccano anche Piero De Luca, figlio del governatore Vincenzo, con 123 mila euro, e Stefano Graziano con 114 mila. Tra i più “poveri” il napoletano Marco Sarracino che dichiara per l’anno scorso redditi per 44mila euro.

Spostandoci tra i parlamentari del M5S, veniamo alla giuglianese Maria Domenica Castellone. Medico e ricercatrice, la vicepresidente del Senato, stando però ai dati del 2021, supera i 90mila euro di reddito. Manca all’appello per il 2022 anche un altro pentastellato, Michele Gubitosa. L’imprenditore irpino, l’anno precedente ha dichiarato 328mila euro.

Sempre tra i pentastellati, non raggiunge quota 30mila euro annui invece il villaricchese Luigi Nave, che si ferma a 28mila euro dichiarati per il 2022. Pasqualino Penza di Casoria raggiunge quota 44mila euro. Non pervenuti, al momento, i redditi del deputato puteolano Antonio Caso (M5s) così come quello dell’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Gli altri nomi: Borrelli sfiora i 100mila euro annui

Tra i più “ricchi” dell’opposizione il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che nella sua documentazione patrimoniale del 2022 dichiara 99 mila euro. Altro nome di spicco – anche se non più parlamentare – è la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento Pina Castiello, vice-sindaco di Afragola, che per il 2021 ha dichiarato 98mila euro (manca la dichiarazione dell’anno successivo). Non trasmesse da due anni le documentazioni patrimoniali della forzista di Portici Marta Fascina, ex compagna di Silvio Berlusconi, che per il 2020 dichiarò 101mila euro. Il suo fedelissimo, Tullio Ferrante, si ferma invece a 29mila euro annui nel 2022.