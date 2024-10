E’ da tempo che i cittadini della fascia costiera, Licola, Varcaturo e Lago Patria, si sento trascurati dal Comune di Giugliano. Distanti non solo in termini di chilometri, ma anche di attività e servizi. Sono giorni che ritorna in auge una vecchia questione: quella di distaccare la fascia costiera. Diversi, infatti i post che in questi giorni stanno circolando sul web. Non tutti però la pensano che distaccarsi sia la soluzione ideale.