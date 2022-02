Highsnob è uno dei partecipanti al prossimo Festival di Sanremo, in coppia con Hu: insieme cantano il brano Abbi cura di te. Scopriamo maggiori dettagli in merito al rapper.

Highsnob: chi è, età, vero nome

Highsnob è originario di Avellino ma è cresciuto a La Spezia. Il suo vero nome all’anagrafe è Michele Matera. Nato il 2 agosto 1985, sotto il segno del Leone, ha 36 anni.

Highsnob: canzoni, Hu, Sanremo

Highsnob ha esordito nel panorama musicale italiano nel 2016, grazie alla sua passione per il rap. Nel 2018, arriva invece Bipopular, il primo dei due dischi da lui rilasciati: il successivo è stato Yang, uscito nel 2020.

Le sue canzoni più conosciute sono Malandrino, 23 coltellate, La miglior vendetta, Harley Quinn e La tocco piano.

Nel 2022, Highsnob si esibisce a Sanremo 2022 in duetto con la giovane rapper Hu: il brano da loro proposto è Abbi cura di te.

Highsnob: fidanzata

In merito alla sua vita privata, Highsnob è abbastanza riservato, motivo per cui non è noto al momento se sia o meno impegnato sentimentalmente.

Highsnob: Junior Cally

Prima della sua partecipazione a Sanremo 2022, Highsnob è stato attaccato dal rapper Junior Cally, che ha rivendicato di aver preso parte al brano che verrà presentato sul palco dell’Ariston.

Cally ha pubblicato un brano su Youtube dal titolo “Caro Mike” in cui accusa l’ex amico: ”Con che coraggio hai portato a Sanremo un brano frate scritto da me. Sei un poveraccio. E’ giusto signori che sappiate che quel brano è pure mio non ha pagato neanche i produttori. Gli ho prestato 10.000 euro e non ho visto nulla indietro” afferma nel testo della canzone.

Highsnob: Instagram

Highsnob ha un proprio profilo Instagram, seguito da 120mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.