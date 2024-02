Un uomo di 53 anni è morto un tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, Piazza Leonardo, nel cuore della V Municipalità Vomero-Arenella di Napoli.

La vittima è deceduta mentre era alla guida della propria auto, la quale si è schiantata contro alcune macchine parcheggiate lungo la strada.

53enne muore in un incidente al Vomero: la dinamica

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora al vaglio degli investigatori, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore improvviso, presumibilmente un infarto, che lo ha portato a perdere il controllo del veicolo.

La macchina, diventata incontrollabile, ha proseguito la sua corsa fino a collidere con altri veicoli parcheggiati, senza fortunatamente causare altri feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Colonnello Joselito Orlando. Nonostante appaia una morte per cause naturali, saranno necessari ulteriori accertamenti clinici per confermare definitivamente le cause del decesso e stabilire se l’infarto sia stato effettivamente il fattore scatenante.

Il bilancio delle vittime della strada nel 2024

Con questo incidente sale a quattro il bilancio delle vittime di incidenti stradali Napoli dall’inizio del 2024. Da gennaio a oggi, hanno perso la vita una donna di 67 anni in via Foria il 29 gennaio, un giovane di 17 anni in via dei Ciliegi il 1° febbraio, e infine un uomo di 44 anni in via Arcoleo il 14 febbraio.