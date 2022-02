Si complica la trattativa tra Ucraina e Russia. In una telefonata al premier francese, Emmanuel Macron, Putin ha esplicitato le sue richieste: la neutralità dell’Ucraina e l’annessione della penisola della Crimea.

Guerra in Ucraina, si complicano i negoziati: cosa chiede Putin

Poche ore fa, mentre sono in corso i negoziati in Bielorussia tra Kiev e Mosca, il capo del Cremlino ha trasmesso a Macron le sue condizioni per il ritiro delle truppe dal territorio ucraino: un impegno scritto che certifichi lo “status neutrale” dell’Ucraina, la sua “smilitarizzazione” e il riconoscimento della Crimea come territorio appartenente alle Federazione Russa. Condizioni che difficilmente verranno accettate da Kiev, ansiosa invece di entrare a far parte della Ue. I negoziati potrebbero impantanarsi, sebbene dai media russi trapeli la volontà a concedere una tregua per consentire i corridoi umanitari.

Dalla telefonata tra Putin e Macron però emergono anche spiragli positivi. Il premier russo infatti è impegnato a “sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni“. A renderlo noto una fonte dell’Eliseo. Nel corso della conversazione Putin ha altresì confermato “il suo accordo a restare in contatto nei prossimi giorni per prevenire l’aggravamento della situazione”, così come proposto da Macron. Un canale di dialogo che le cancellerie europee proveranno a sfruttare per ottenere un “cessate il fuoco”.