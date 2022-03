Neppure nella terza puntata Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo sono entrati all’isola dei famosi. La coppia di fratelli era attesa già dalla prima puntata ma dei due naufraghi neppure l’ombra.

I due sarebbero dovuti entrare già all’inizio del reality la scorsa settimana ma così non è stato e dunque nei fan stanno sorgendo dubbi. Cos’è successo? Perché non sono sbarcati sull’isola?

Guendalina Tavassi Isola dei famosi 2022

I Tavassi erano stati annunciati come concorrenti ufficiali, tant’è che sono nel cast e nelle foto del programma dove venivano annunciati i concorrenti di quest’anno. I fan si chiedono il motivo dell’assenza della showgirl e del fratello Edoardo. Anche perchè i due hanno iniziato l’isolamento precedente all’avvio del programma come tutti gli altri. La coppia è sparita anche dai social. A gestire i profili ormai già da più di una settimana è qualcuno dello staff della showgirl.

A parlare ora è il neo fidanzato di Guendalina, Federico Perna. In molti hanno pensato che la coppia avesse contratto il Covid e dunque per questo non sarebbe entrata ma Federico spiega che non è così.

“Neanche questa settimana entreranno. Stanno bene, non si tratta di quello che dicono le persone su Instagram, Guendalina non ha il Covid. Se fosse stato così ve lo avrei detto, non è una vergogna”, ha continuato Perna. “I motivi non li so neanche io, ma sono semplicemente legati ad una scelta della produzione”.

Federico Perna è il nuovo compagno di Guendalina Tavassi dopo la separazione dal marito Umberto D’Aponte. La scorsa estate la coppia è uscita allo scoperto, mostrando le foto della loro vacanza d’amore a Mykonos. “Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme”, aveva raccontato prendendo le difese di Guendalina accusata sui social per la sua nuova storia d’amore. “Non giudicatela, è una mamma e una persona come tutti noi, merita un po’ di felicità dopo tutto quello che ultimamente le è capitato”.

In realtà, mancano all’appello dei concorrenti sbarcati sull’Isola anche i cugini di Campagna. Anche loro erano attesi all’inizio del reality ma al momento non ce n’è traccia. Probabile che domani, giovedì 31 marzo, quando è prevista una nuova puntata con la prima eliminazione ci sarà l’ingresso di nuovi concorrenti?