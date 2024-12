Guaio in difesa per il Napoli, frattura di due vertebre per Buongiorno

Brutta tegola per il Napoli che perde almeno fino alla fine del 2024 Alessandro Buongiorno, il difensore azzurro si è infortunato nell’allenamento odierno in seguito ad una caduta. Gli esami strumentali sostenuti presso l’ospedale Pineta Grande hanno evidenziato una frattura di due vertebre lombari che terranno sicuramente out il difensore per i prossimi impegni degli azzurri.

I tempi di recupero per il difensore azzurro

Il Napoli non ha comunicato i tempi di recupero di Alessandro Buongiorno, ma appare chiaro che il suo 2024 sia già concluso. Il difensore degli azzurri inizierà un processo di riabilitazione già nella giornata di domani che lo terrà impegnato per un po’ di settimane. Con ogni probabilità, infatti, Buongiorno potrà tornare a disposizione di Conte e dei fantallenatori tra circa un mese.