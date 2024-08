Brutto episodio di violenza registrato sabato 3 agosto a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Un anziano è stato seguito fino all’ufficio postale e derubato della pensione dopo essere stato picchiato.

Grumo Nevano, seguono anziano all’ufficio postale: lo picchiano a sangue e lo rapinano

La vittima sarebbe stata seguita fino alle Poste in via Principe Di Piemonte. I malviventi avrebbero atteso che l’uomo ritirasse la pensione per poi aggredirlo tra largo via Meucci e corso Mazzini. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L’anziano ha riportato ferite alla testa. Presenti anche i carabinieri della locale stazione per le indagini.

Il post del sindaco

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Grumo Nevano, Umberto Cimmino, che ha scritto un post: “Questa mattina ho sentito le forze dell’ordine, che ringrazio per il loro incessante impegno, le quali mi hanno assicurato un incremento della presenza e dei controlli per garantire una maggiore sicurezza a tutti i cittadini. Le forze dell’ordine raccomandano agli anziani e alle fasce più vulnerabili di non uscire mai da soli quando devono prelevare somme di denaro, preferendo sempre essere accompagnati da un familiare o una persona di fiducia. All’anziano aggredito faccio inoltre i miei più sinceri auguri di pronta guarigione”.