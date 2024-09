Un serpentone di persone ha attraversato le strade tra Casandrino e Grumo Nevano per denunciare le violenze subite da alcuni membri della comunità asiatica e chiedere giustizia. Quella di ieri è stata una domenica movimentata per le due città a Nord di Napoli, con la comunità straniera – composta principalmente da cittadini originari del Pakistan e Bangladesh – che si è riunita nei pressi della caserma di Grumo Nevano.

Grumo Nevano, protesta comunità Pakistan e Bangladesh: “Pestato a sangue uno di noi”

La manifestazione è esplosa a seguito di un grave episodio avvenuto all’alba. Secondo un portavoce del gruppo, “uno di noi è stato pestato a sangue da un gruppo di ragazzini. Colpito più volte anche alla testa. Non è la prima volta che succede. Siamo stati aggrediti anche con bottiglie di vetro nei mesi scorsi. Non facciamo niente di male e non è giusto”.

La protesta, che ha causato rallentamenti al traffico e ha portato le forze dell’ordine a delimitare l’area per prevenire ulteriori disagi, è stata organizzata per richiamare l’attenzione sui frequenti episodi di intolleranza e razzismo che, secondo i manifestanti, a volte sfociano in atti di violenza contro di loro.

In risposta alla situazione, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato ieri pomeriggio che i portavoce dei manifestanti saranno ricevuti oggi presso il Palazzo di Governo per discutere delle loro preoccupazioni e cercare soluzioni adeguate.