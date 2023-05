Grumo Nevano piange Ivan Attanasio, giovane di 31 anni stroncato da un malore improvviso. La notizia sta circolando in queste ore sui social. Tanti i messaggi di cordoglio e incredulità.

Grumo Nevano piange Ivan Attanasio: stroncato da un improvviso malore

Ivan – secondo Voce di Napoli – è stato colpito da un’ischemia circa una settimana fa. Nonostante il ricovero in ospedale, le sue condizioni sono precipitate e il decesso è subentrato nella giornata di ieri, lasciando sgomenti amici e parenti che in questi giorni avevano pregato per lui. Il suo cuore ha smesso di battere nonostante il tentativo dei medici di tenerlo in vita.

In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di affetto e stima nei confronti della famiglia e della fidanzata Martina. Ivan era considerato un bravo ragazzo, lavorava presso i magazzini Mauris. Tifosissimo del Napoli, a inizio maggio aveva festeggiato la vittoria matematica dello scudetto per le strade del capoluogo. Sognava costruire una famiglia.

Lutto sui social

“Destino Crudele. Buon viaggio carissimo Ivan, amico mio persona Squisita. Come si fa a morire di ischemia quando poi godeva di ottima salute“, scrive un amico, “Una notizia che ha lasciato sgomenti coloro che lo conoscevano ed apprezzavano per le sue qualità umane, ed anche chi pur non conoscendolo, ha appreso di questa tremenda storia (…)”, il commento di un altro conoscente. E ancora: “Ivan buon viaggio….che gli angeli ti accoglieranno…riposa in pace e dai tanta forza alla tua famiglia“.