Un anno speciale per la comunità parrocchiale della Parrocchia della Madonna Buon Consiglio a Grumo Nevano, guidata da Don Raffaele Pagano. Per la prima volta 20 anni fa il quadro della Vergine del Buon Consiglio veniva dipinto, quest’anno per la prima volta avrà luogo l’incoronazione (la prossima prevista tra 100 anni).

Grumo Nevano, Madonna del Buon Consiglio: venerdì l’incoronazione in diretta televisiva

Sarà celebrata per l’occasione, venerdì 26 aprile alle ore 19,00, una Santa Messa Solenne officiata dal Vescovo di Aversa, S.E. Mons. Angelo Spinillo.

Ad accompagnare la celebrazione l’Orchestra Giovanile “Orpheus” diretta dal fondatore Maestro Luigi Fichera, la corale Mater Boni Consilii e l’organo del Maestro Francesco Marchese. La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su TeleClubItalia Canale 77.