A Grumo Nevano, una donna si è rivolta ai carabinieri dopo mesi di estorsioni e minacce legate a una relazione extraconiugale finita male. La vittima ha raccontato ai militari di essere perseguitata da otto mesi dal suo ex amante, che la ricattava minacciando di divulgare foto intime di loro due a suo marito, chiedendole denaro in cambio del silenzio.

La donna, disperata, ha spiegato che le richieste di denaro avvenivano con cadenza irregolare ma continua, con il suo aguzzino che diventava sempre più insistente. Mentre si trovava in caserma per denunciare il fatto, la vittima ha ricevuto una chiamata dall’uomo, che le chiedeva mille euro minacciandola di “guai seri” se non avesse accettato.

L’incontro combinato con l’ex amante e l’arresto in flagrante

I carabinieri, ascoltando la conversazione in diretta, hanno consigliato alla donna di accettare le condizioni dell’estorsore, organizzando un’operazione ad hoc per fermarlo. L’incontro è stato fissato nel pomeriggio presso un distributore di benzina a Casandrino.

Quando l’uomo si è presentato all’appuntamento per ritirare il denaro, ha trovato ad attenderlo non solo la sua vittima, ma anche i carabinieri, che lo hanno prontamente bloccato e arrestato. L’operazione ha messo fine a mesi di sofferenza per la donna, liberandola dall’incubo del revenge porn e delle continue minacce.