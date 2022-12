Era in auto e stava percorrendo una delle strade che faceva ogni giorno quando si è sentito male. A perdere la vita, nella giornata di ieri, un 73enne di Aversa che stava guidando la sua auto.

Gricignano d’Aversa, malore alla guida: muore un 73enne

Secondo quanto riporta Casertanews, la vittima si trovava lungo via della Stazione a Gricignano di Aversa, nella zona industriale. Era tranquillo, niente faceva presagire quello che poi è successo. Mentre stringeva lo sterzo ha accusato un malore improvviso, forse dovuto a un edema polmonare.

Il 73enne a quel punto ha accostato, sperando così di poter chiedere aiuto. Invece non è riuscito neanche ad allertare i soccorsi e si è accasciato sul cruscotto della vettura. Ad accorgersi di lui alcuni lavoratori presenti in zona, che hanno assistito alla scena e hanno chiamato il 118. Quando però i soccorritori sono arrivati, per il guidatore non c’era più niente da fare. I dottori hanno provato a rianimarlo ma hanno solamente potuto constatare il decesso. Lutto ad Aversa, dove il 73enne abitava e viveva da pensionato.