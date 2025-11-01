Gricignano di Aversa, aggredito da un cane insulta i Carabinieri: nei guai 53enne

Serata movimentata ieri, 31 ottobre, a Gricignano di Aversa, dove una lite nata in seguito a un’aggressione tra cani si è conclusa con la denuncia di un 53enne per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Lite per un’aggressione tra cani a Gricignano di Aversa: nei guai un 53enne

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – residente in zona – aveva contattato il 112 per segnalare di essere stato aggredito, insieme al proprio cane, da un pitbull di proprietà di una cittadina del posto.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise. All’arrivo dei militari, però, il 53enne avrebbe iniziato a protestare animatamente, accusandoli di non essere intervenuti con la dovuta tempestività e pretendendo cure immediate per il proprio animale, che tuttavia non presentava ferite evidenti.

Le rimostranze sarebbero presto degenerate in insulti e minacce di morte, costringendo i Carabinieri a denunciarlo.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà. Sul posto sono giunti anche i veterinari dell’ASL, che hanno effettuato le verifiche sanitarie sui cani coinvolti nell’episodio. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto. I Carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.