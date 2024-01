Legato con un corda al palo di un cartello stradale e fatto morire di stenti. È l’atroce sofferenza inflitta a un cagnolino a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. A documentare il grave episodio di maltrattamenti è stato un passante, che ha poi girato le foto al parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Gricignano, cane legato a un palo e lasciato morire di stenti

Le circostanze in cui il cagnolino è stato abbandonato sono poco chiare. Ciò che è certo è che è stato legato a un palo della cartellonistica e poi lasciato lì senza cibo e acqua. Avrebbe poi perso la vita per strangolamento, forse nel tentativo di liberarsi dalla corda e salvarsi. Quando un passante ha capito cosa fosse successo e l’ha liberato, purtroppo per l’animale non c’era niente da fare.

“Il responsabile di questo barbaro ed inumano gesto dovrà essere individuato e perseguito – ha tuonato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli -. Negli ultimi tempi abbiamo assistito già a troppe barbarie commesse sugli animali. E’ ora di dire basta, per davvero. E’ assolutamente necessario apportare delle sostanziali modifiche alle leggi affinché questi vigliacchi assassini la paghino cara”.