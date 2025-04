È finito in manette un 23enne di Gricignano di Aversa, arrestato nella serata di ieri dai carabinieri della Stazione di Orta di Atella per gravi episodi di violenza nei confronti della madre. Il giovane dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce.

Gricignano. Caccia la madre di casa per far festa con gli amici: 23enne arrestato

La vicenda è avvenuta poco prima delle 20:00 di ieri, lunedì 28 aprile, quando la donna, 43 anni, in preda al panico e visibilmente scossa, ha chiesto aiuto recandosi direttamente presso la caserma dei carabinieri. Ai militari ha raccontato che il figlio si era presentato a casa pretendendo che lei e la figlia minore abbandonassero l’abitazione, sostenendo di volere l’appartamento libero per trascorrervi la serata con alcuni amici.

Al rifiuto della madre, il 23enne avrebbe dato in escandescenze, distruggendo oggetti, minacciando la donna di morte e colpendola con uno schiaffo violento al volto. La situazione è degenerata ulteriormente quando, secondo quanto riferito, il ragazzo ha iniziato a lanciarle contro oggetti, colpendola infine con un tegame alla gamba.

Anche durante la denuncia in caserma, la donna ha continuato a ricevere minacce di morte tramite messaggi inviati dal figlio, nel tentativo di intimidirla e farla desistere dal formalizzare la querela. La vittima ha inoltre dichiarato che non si trattava di un episodio isolato, ma dell’ennesima aggressione subita in un clima di violenze e vessazioni ripetute nel tempo.

I carabinieri si sono immediatamente attivati, raggiungendo l’abitazione dove hanno trovato il giovane ancora in evidente stato di agitazione. Dopo essere stato bloccato e condotto in caserma, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La donna, nel frattempo, è stata invitata a mettersi in contatto con un centro antiviolenza per ricevere supporto psicologico e tutela.