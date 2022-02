Obbligo di Green Pass anche per accedere ai servizi degli uffici postali, in banca e anche nei negozi, ma in questo caso il controllo può avvenire a campione. Siamo stati a vedere com’è la situazione per entrare nelle filiali a Giuliano.

Le persone sono provviste di Green Pass e nella maggior parte dei casi erano a conoscenza dell’entrata in vigore del nuovo obbligo. I controlli vengono effettuati all’interno dei locali dal personale stesso.

Poi ci siamo recati alle Poste. Chi è in fila è provvisto di certificazione verde anche se non tutti erano a conoscenza dell’obbligo.

Doppio controllo agli uffici postali di via Palmiro Togliatti.

Come ogni inizio anche questa volta la partenza è stata nel caos come negli uffici del consultorio di Giugliano. Momenti di tensione sedati dall’arrivo dei Carabinieri. Sarebbero stati chiesti Green Pass non solo per accedere agli uffici per cui il controllo del certificato è obbligatorio, ma anche per le visite. Quest’ultime sono considerati servizi essenziali, quindi per accedervi non c’è bisogno di alcuna certificazione.