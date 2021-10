Dal 15 ottobre il green pass diventa obbligatorio in tutti posti di lavoro, sia pubblici che privati. Si tratta di un provvedimento che interesserà 23 milioni di persone in tutto il territorio nazionale.

Green pass, obbligatorio dal 15 ottobre: regole e cosa succede a chi è senza

Senza green pass non si potrà accedere al posto di lavoro. Chi è sprovvisto della certificazione verde infatti, secondo quanto stabilito dal decreto del 21 settembre, verrà considerato assente ingiustificato e non riceverà lo stipendio. Ma, attenzione: non verrà sospeso dal lavoro.

Il controllo della certificazione spetta al datore di lavoro ma mai al cliente o all’utente che si serve di un servizio. Quindi, se ad esempio chiamiamo un idraulico a casa per un lavoro, non spetta al cliente controllare il suo green pass.

La certificazione verde, inoltre, è già obbligatorio nel nostro Paese in diversi settori, come il cinema o il teatro, al ristorante in un luogo chiuso, allo stadio. Anche quando si va a un matrimonio bisogna esibire la certificazione, così come quando si visita un museo o si va in palestra.

Dal 1° settembre inoltre è necessario per viaggiare sui treni ad Alta velocità, sull’aereo (anche nelle tratte nazionali) e su navi e traghetti, per entrare all’università e per il personale scolastico a scuola.

Come si ottiene il green pass

La certificazione verde si ottiene in tre modi: con la vaccinazione contro il Covid-19, con un certificato di guarigione dalla malattia o ancora con l’esito negativo di un tampone.

La durata della certificazione è diversa a seconda della condizione che consente di ottenere il green pass: per chi ha completato il ciclo vaccinale dura 12 mesi; per chi è guarito dal Covid dura 6 mesi e per chi si è sottoposto a un tampone antigenico rapido che ha dato esito negativo è di 48 ore, a un molecolare 72 ore.

Il green pass è scaricabile sotto forma di un Qr Code, ossia un codice a barra a risposta rapida, che può essere digitale (leggibile quindi da uno smartphone) o cartaceo.

Per ottenere il green pass serve l’authcode, un codice che arriva via sms a tutti coloro che richiedono la certificazione verde. Il codice consente di accedere al sito del ministero che permette di ottenere il green pass.