Grave incidente a Fuorigrotta: motociclista travolto da un’auto in contromano su viale Augusto

Un grave incidente stradale si è verificato nel quartiere Fuorigrotta, nella periferia Ovest di Napoli, dove un motociclista è stato violentemente travolto da un’automobile che, secondo i primi rilievi, procedeva in senso di marcia opposto. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, riportando diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Scontro su viale Augusto: dinamica ancora al vaglio

L’impatto è avvenuto lungo viale Augusto, arteria principale del quartiere, nei pressi dell’incrocio con via Attilio Regolo. L’immagine diffusa sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli mostra i due veicoli al centro della carreggiata: l’automobile con un fianco danneggiato e la motocicletta a terra, chiaro segnale della violenza dello scontro.

Secondo una prima ricostruzione – ancora in fase di definizione – l’automobilista avrebbe tentato di imboccare via Attilio Regolo provenendo dalla corsia opposta di viale Augusto, eseguendo quindi una manovra contromano per collegarsi alla strada laterale. Un comportamento vietato, ma che, come riferito da alcuni residenti, sarebbe purtroppo piuttosto frequente in quel tratto, spesso utilizzato per raggiungere via Giulio Cesare evitando il giro più lungo fino al successivo incrocio.

Ferito grave ma non in pericolo di vita

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il motociclista e lo hanno trasportato in ospedale. L’uomo ha riportato gravi lesioni e diverse fratture, ma gli accertamenti iniziali avrebbero escluso il rischio di vita. I rilievi sono stati effettuati dalla sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che sta lavorando alla ricostruzione della dinamica e alla definizione delle responsabilità. Le indagini proseguiranno anche sulla base delle testimonianze raccolte e delle immagini disponibili.