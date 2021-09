Ha incassato quello che finalmente le spettava. E, attraverso il suo legale, la donna di 69 anni, protagonista suo malgrado della vicenda sul “Gratta e Vinci” rubato, ha ringraziato gli inquirenti e le forze dell’ordine per la rapida risoluzione del caso.

“Una vicenda che potenzialmente sarebbe potuta durare mesi – dice il legale – si è conclusa positivamente in pochi giorni grazie all’encomiabile impegno di tutte le figure pubbliche coinvolte. Non possiamo che esprimere a nome dell’interessata grande soddisfazione ed un sincero ringraziamento nei confronti di tutti coloro che hanno reso possibile la piena e definitiva tutela dei diritti di chi è stata vittima di questo fatto increscioso”.

“L’eccellente lavoro investigativo della Procura di Napoli, del sostituto procuratore Enrica Parascandolo e dei carabinieri della compagnia Stella ha infatti garantito la rapida ricostruzione dei fatti ed ha al contempo consentito l’immediato recupero del titolo trafugato, elemento evidentemente imprescindibile per la soddisfazione degli interessi della cittadina vincitrice”, ha dichiarato l’avvocato della 69enne.

“Al contempo, la pronta attivazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha offerto alle stesse forze dell’ordine ed all’interessata piena disponibilità nell’individuazione della procedura idonea a definire nel modo più celere e sicuro l’intera vicenda. Lo sforzo profuso in prima persona dal direttore generale Marcello Minenna e dal direttore giochi numerici e dell’Ufficio investigazioni Stefano Saracchi ha consentito che l’iter di presentazione all’incasso del titolo vincente fosse avviato contestualmente al dissequestro, evitando qualunque ulteriore problema alla vincitrice. In questo modo, hanno dimostrato come la fiducia che i cittadini ripongono nell’operato dell’Agenzia sia davvero meritata”, ha concluso.

La vicenda

Tutto ha avuto inizio i primi di settembre. Una donna di 69 anni, residente a Materdei, aveva acquistato un biglietto del Gratta e Vinci. Dopo aver grattato via la patina d’argento, la 69enne aveva scoperto di aver vinto mezzo milione di euro.

Gaetano Scutellaro, ex titolare della tabaccheria, con la scusa di controllare il tagliando fortunato se lo infila in tasca e scappa a bordo del suo scooter. Fermato a Fiumicino con un biglietto per Fuerteventura, l’uomo è stato arrestato ed è tutt’ora in carcere per furto aggravato.