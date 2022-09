C’è un nuovo Paperone in provincia di Napoli. Grazie a un biglietto “Gratta&Vinci” da appena 10 euro, un giocatore si è aggiudicato 500mila euro. A darne notizia il sito Agimeg. Non è noto quale sia la tabaccheria dove è avvenuta la giocata ma è si conosce la città:.

Napoli, vinti 500mila euro con un “Gratta&Vinci”

Teatro della vincita è Marigliano, comune della provincia situato tra l’area nord di Napoli e l’agro notano. Secondo Agimeg si tratta della seconda vincita più alta che il concorso a premi permette di vincere, dietro solo a quella da due milioni di euro. Una pioggia di soldi che aggiunge un nuovo fortunato giocatore alla lista dei “paperoni” che si sono arricchiti in questi anni grazie a “Gratta&Vinci” e Superenalotto. Lo scorso 22 giugno, con un tagliando del “Miliardario Mega” un uomo aveva vinto ben 2 milioni di euro in una ricevitoria di Matera.

Cresce il Jackpot del Superenalotto

La Campania è protagonista anche su altri fronti. Al Superenalotto, nel concorso del 27 agosto, sono stati centrati quattro “5” del valore di 15.547,82 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Roma 1 a Solofra, in provincia di Avellino, mentre la seconda è stata registrata nel bar di via IV Novembre 43 a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento. Le altre due, invece, sono state registrate a Napoli rispettivamente nel tabacchi di via Nicolardi 1 e nel tabacchi di corso Vittorio Emanuele. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 262,2 milioni di euro.