"Grande Sud" di Giugliano, Epifania tra risate e solidarietà

È stata un’Epifania all’insegna della solidarietà e del divertimento al Parco Commerciale “Grande Sud” di Giugliano.

Il 5 gennaio ha avuto luogo in galleria “La befana della solidarietà” iniziativa coordinata dall’Associazione N’Azione Napoletana ONLUS con la collaborazione della parrocchia San Marco Evangelista di Camposcino, della Casa Famiglia Istituto Coop. Sociale la Famiglia al Centro. In piazzetta Basile, nel centro commerciale, si è tenuta la consegna dei giocattoli e delle calze.

Il giorno dell’epifania risate con la tombola napoletana. Di scena le bravissime Luisa e Floriana da Sex and Sud di Made in Sud con Francesco Viglietti, che hanno fatto divertire il pubblico a suon di smorfia napoletana, buona musica e tanti ricchi premi in collaborazione con gli sponsor Pasticceria Araba Fenice, Pastai Cacciapuoti, l’Apicoltore Russo e Cantine Cecere.