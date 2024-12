Ieri, presso la sede del Liceo Cartesio in via Vallefuoco a Qualiano, si è svolto l’attesissimo Open Day, un evento che ha accolto studenti, genitori e visitatori, offrendo un’opportunità unica per conoscere l’offerta formativa e le molteplici attività proposte dal prestigioso istituto.

Grande successo per l’Open Day al Liceo Cartesio di Qualiano

La giornata è stata un connubio perfetto di cultura, divertimento e partecipazione attiva, grazie ai numerosi laboratori organizzati con cura da docenti e studenti. Tra le attività più apprezzate spiccavano i laboratori di fisica, scienze, latino, logica e italiano, che hanno entusiasmato i partecipanti con esperimenti, dimostrazioni pratiche e attività interattive.

Uno dei momenti più emozionanti è stato quello dedicato alla rappresentazione teatrale. Alcuni studenti hanno messo in scena un estratto di Natale in casa Cupiello, regalando emozioni e dimostrando un grande talento artistico.

L’evento ha registrato un’ottima affluenza, confermando il forte interesse della comunità verso l’offerta culturale e formativa del Liceo Cartesio. Tra i presenti, spiccava il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che ha voluto esprimere il proprio sostegno e apprezzamento per l’iniziativa. A rendere ancora più speciale l’atmosfera, non sono mancate la musica e i sorrisi, trasformando l’Open Day in una vera e propria festa per tutti i partecipanti.