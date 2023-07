Serena era a bordo di una moto di grossa cilindrata non indossava il casco. Sarebbero questi gli ultimi dettagli che hanno scoperto carabinieri e polizia municipale nel corso delle indagini.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo e i tre sono caduti sull’asfalto. La piccola di 8 anni si è rialzata immediatamente per poi accasciarsi a terra, non svegliandosi più. I fatti sono accaduti in pieno centro a Gragnano a pochi passi dal negozio dei genitori. Serena, infatti, era figlia di due commerciati di abbigliamento e non aveva fratelli e sorelle.

Gragnano. In moto senza casco, la tragedia della piccola Serena

La piccola era salita in moto insieme alla commessa del negozio dei genitori e il fidanzato di quest’ultima. Un giro che faceva quasi tutte le sere a orario di chiusura dell’attività mentre mamma e papà facevano gli ultimi conti prima di chiudere il negozio. Serena è salita a bordo della moto per il solito giro dell’isolato che però si è concluso tragicamente. La moto è improvvisamente scivolata finendo la sua corsa contro un’auto parcheggiata in strada. Sembrava nulla di importante ma dopo pochi istanti la bimba si è accasciata al suolo perdendo conoscenza.

Immediati sono stati i soccorsi prima dei passanti poi di alcuni conoscenti e del papà che l’hanno trasportata al pronto soccorso del San Leonardo dove la piccola è stata stabilizzata e poi trasferita al Santobono di Napoli. Lì la piccola è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Ma purtroppo è deceduto qualche ora dopo per le gravi ferite riportate.

Sui fatti la Procura ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire se ci sono eventuali responsabilità. La moto 750 di cilindrata è stata posta sotto sequestro mentre il conducente è stato sottoposto agli esami tossicologici per capire se fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I risultati sono attesi nelle prossime ore.