I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata hanno fermato i tre presunti responsabili dell’omicidio di Alfonso Cesarano, il 34enne ucciso a colpi di pistola lo scorso 29 agosto mentre passeggiava con il suo cane a Gragnano, in provincia di Napoli.

Gragnano, Alfonso ucciso insieme al suo cane: arrestati i presunti killer

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno consentito di individuare i sospetti nel giro di pochi giorni: due sarebbero gli esecutori materiali dell’agguato, mentre un terzo risulta indagato come complice. Tutti e tre sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto.

La vittima, ai domiciliari per tentato omicidio, aveva ottenuto dei permessi per lavorare in un pastificio della zona, celebre per la produzione della pasta di grano duro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Cesarano sarebbe stato sorpreso dai killer mentre rientrava a casa.

L’agguato, avvenuto in via Cappella della Guardia, sarebbe stato consumato da due uomini a bordo di uno scooter che hanno esploso una raffica di colpi contro il 34enne. La sventagliata di proiettili ha raggiunto anche il cane della vittima, uccidendolo sul colpo.

Gli inquirenti contestano ai tre il reato di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il provvedimento cautelare è ora in attesa del vaglio del gip, che dovrà decidere sulla convalida dei fermi.