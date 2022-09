Potrebbe essere una vittima del cyber-bullismo: questa l’ipotesi formulata dagli inquirenti che indagano sulla morte di Alessandro, il 13enne di Gragnano precipitato dalla finestra della sua abitazione. Lo anticipa Il Mattino.

Gragnano, Alessandro muore a 13 anni dopo caduta: spunta ipotesi del cyberbullismo

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto accaduto. Al momento non ci sono indagati, ma solo due ipotesi al vaglio degli investigatori: un tragico incidente oppure l’istigazione al suicidio.

Secondo una prima ricostruzione, ieri mattina Alessandro si era affacciato alla finestra per sistemare il cavo dell’antenna della tv. Poi è precipitato nel vuoto, da un’altezza di 12 metri. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che lo hanno visto a terra agonizzante. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Gragnano e l’ambulanza del 118. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, Alessandro era già privo di vita e i sanitari non hanno potuto altro che constatare il decesso. La salma è stata trasferita all’obitorio di Castellammare di Stabia in vista dell’autopsia.

Sequestrato il cellulare

È finito sotto sequestro il cellulare del ragazzo, il cui contenuto ora è al vaglio degli inquirenti che, al momento, non escludono la pista del gesto estremo. La sua morte potrebbe infatti essere legata ad alcuni messaggi ricevuti online da qualche bullo che lo avrebbero indotto a sottoporsi a una prova estrema. Le indagini serviranno a risalire all’identità del presunto istigatore e a delineare i contorni sbiaditi di questa tragica vicenda.