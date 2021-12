Gloria Paul è un’attrice, cantante e ballerina britannica naturalizzata italiana. Oggi, 21 dicembre, sarà ospite del programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone. Scopriamo alcune curiosità su di lei.

Gloria Paul: età

L’attrice britannica è nata a Londra il 23 febbraio nel 1940. Ha dunque 81 anni.

Altezza

Gloria Paul è alta 1,78 cm.

Sedia a rotelle e incidente

Nel 1996, quando uscì il suo ultimo film, rimase vittima di un grave incidente domestico nella sua casa a Roma. Un’esperienza da lei raccontata anche in una puntata del Maurizio Costanzo Show: mentre si stava facendo la doccia, il controsoffitto del bagno cedette improvvisamente, trascinando nel crollo anche un boiler che le rovinò la schiena, frantumandole alcune vertebre e in più punti anche le gambe, lesionandole irreparabilmente la colonna vertebrale. Si riprese dopo una lunga degenza, ma da allora è costretta a vivere su una sedia a rotelle, paralizzata dalla vita in giù.

Vita privata

Figlia di un giornalista del Financial Times e di una cantante lirica, comincia a danzare all’età di tre anni. Frequenta la scuola di ballo, abituandosi fin da piccola a calcare il palcoscenico e vincendo numerosi concorsi. Gli studi la costringono ad interrompere i corsi di danza classica ma, poco dopo aver finito le scuole superiori, inizia la carriera di ballerina nel balletto Tiller Girls a Londra. Viene quindi ingaggiata tra le Bluebell Girls al Lido di Parigi e diventa la prima ballerina della compagnia argentina Alaria Ballet.

Carriera

Giunta a Roma nel 1961 in tournée con l’Alaria Ballet, lascia la compagnia di balletto e inizia la carriera cinematografica (in totale girerà più di 20 film), apparendo al fianco di grandi interpreti, sia internazionali che della Commedia all’italiana.

Lavora in diversi film con i comici più in auge del momento: Totò (in Totò, Peppino e… la dolce vita, 1961, e televisivo Don Giovannino, 1967), Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello, Lando Buzzanca e Walter Chiari, ma soprattutto col duo comico siciliano Franco e Ciccio.

Tenta la scalata a un più ampio successo nel cinema internazionale. Torna in Inghilterra e interpreta The Intelligence Men (1965) di Robert Asher, appare in due episodi del Benny Hill Show (1965). A Hollywood viene scelta da Blake Edwards per la parte di Crêpes Suzette in Darling Lily, con protagonista la neo sposa del regista Julie Andrews, allora in piena ascesa, affiancata da Rock Hudson. In Italia la pellicola uscì con il titolo Operazione Crêpes Suzette, favorendo così la curiosità verso il personaggio interpretato proprio dalla Paul.

l’attrice londinese si consola con il piccolo schermo italiano, che le garantisce ancora una certa popolarità e la partecipazione a varie trasmissioni di successo, come Senza rete (1976) ed alcuni show con Erminio Macario, che in quegli anni ottengono come audience il secondo posto dopo la serie Sandokan, ed altre ancora. Per il Teatro Verdi di Trieste nel 1971 è Bessie Worthington in Il fiore di Haway di Paul Abraham con Daniela Mazzucato, Sergio Tedesco e Sandro Massimini.

Marito e figli

Ha avuto un figlio, Jason, dal musicista Piero Piccioni, con cui per molto tempo rimase legata.