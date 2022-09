Sta facendo il giro dei social uno scatto realizzato dallo staff di Giorgia Meloni a Palermo, durante il tour elettorale della leader di Fratelli d’Italia in Sicilia. Nella foto che la immortala di spalle mentre arringa la folla si notano i piedi della candidata di centrodestra, sproporzionati rispetto al resto del corpo. Un dettaglio che ha scatenato ironie e battute sui social.

Gli strani piedi della Meloni a Palermo, scoppia il caso sui social: “Usano photoshop”

L’insolita lunghezza delle scarpe di Giorgia Meloni ha subito alimentato teorie del complotto e improbabili retroscena. Tra gli utenti c’è chi sospetta che la foto sia falsa o palesemente truccata, chi addirittura invoca Photoshop. E’ molto probabile – come invece sottolinea la pagina Facebook “Briganti” – che il fotografo abbia usato l’opzione “grandangolo”, un obiettivo della fotocamera che permette di accrescere la lunghezza focale, dando profondità alla fotografia; di contro, gli oggetti in primo piano sembrano più grandi rispetto a quelli in secondo piano. Inconveniente, quest’ultimo, nel quale sono “inciampati” i piedi di Giorgia Meloni, che nello scatto sembrano molto più lunghi.

Ma tant’è. La spiegazione non soddisfa molti utenti. E così l’anomalia delle scarpe della leader di Fratelli d’Italia sul palco di Palermo è finita sotto gli occhi di migliaia di utenti della rete, che si sono scatenati evocando, a mo’ di spiegazione, le teorie più bizzarre. “Siete abituati ad ingannare la gente da anni e anni. Ma per credere che questa immagine sia veritiera quando è palesemente truccata, è da neuro!”, scrive Cinzia. C’è invece chi la prende con ironia: “Ma è la foto venuta male oppure ha 80 di piede!”.E ancora: “Solidarietà a Giorgia Meloni contro questi attacchi feroci ed inutili by comitatopiedigiganti”.