Una mattina speciale al reparto di ginecologia e neonatologia dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano. Oggi si conclude il corso di massaggio neonata e per l’occasione il personale medico e sanitario ha organizzato un momento speciale per gli auguri di Natale.

Una vera e propria festa con supereroi e Babbo Natale per i bambini e le mamme.

Il reparto, da sempre, crea rapporti solidi con le mamme e i bambini non solo attraverso momenti come quello di questa mattina, ma anche con i corsi come nel caso di quello del massaggio neonatale.