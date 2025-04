“Gli angeli di Parete”, in onda domenica su TeleclubItalia l’anteprima dei festeggiamenti

Parete. Sei storie, sei famiglie, sei angeli, una sola devozione, quella in onore di Maria Santissima della Rotonda, comprotettrice della città di Parete. Domenica 13 aprile 2025 alle 15,30, TeleclubItalia presenta e trasmette “Gli angeli di Parete”, una panoramica sulle bambine che si lanceranno dal castelletto in occasione dei festeggiamenti tra i più seguiti in Campania. Alessia, Aurora, Maria, Marialuigia, Michela e Rossella hanno raccontato insieme a parenti ed amici la storia delle devozione che le porterà a volare nel cielo di Parete nella settimana di Pasqua. Autore e conduttore della trasmissione Francesco Mennillo. Il format è stato realizzato in collaborazione con il comitato festeggiamenti e la Parrocchia San Pietro Apostolo in Parete ed introduce alle celebrazione che avranno inizio la domenica di Pasqua.