Un dolore profondo ha travolto in queste ore Giusy Attanasio. La cantante ha comunicato sui social di aver perso il bambino che portava in grembo, condividendo con i fan un momento di immensa sofferenza. “Mi dispiace, purtroppo non c’è più battito”, scrive, parole che racchiudono tutto il peso di una perdita che nessuna madre dovrebbe affrontare.

Giusy Attanasio annuncia la perdita del bambino: “Perdonami a mamma se non sono riuscita a proteggerti”

Nel suo messaggio, Giusy esprime tutta la sua tristezza e il senso di impotenza che accompagna questo lutto: “Perdonami a mamma se non sono riuscita a proteggerti e a farti nascere… Oggi è difficile rimanere incinta, portare avanti una gravidanza e crescere un figlio”. La cantante racconta anche come questa tragedia si aggiunga alle prove già vissute negli ultimi anni: “Non so quanta forza debba avere un essere umano in questa vita”

Per affrontare questo momento, Giusy ha annunciato la decisione di prendersi alcuni giorni di pausa dal lavoro: “Ho bisogno di restare sola con la mia famiglia e metabolizzare questo momento”. Il post, in poche ore, è stato sommerso da messaggi di affetto e solidarietà da parte di fan, colleghi e amici, che si sono stretti attorno alla cantante per farle sentire tutta la loro vicinanza.