Avrebbe giurato fedeltà allo Stato Islamico e diffuso in rete materiale di propaganda e istruzioni per la fabbricazione di esplosivi artigianali. Per questo, nelle prime ore della mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un minorenne italiano residente in provincia di Caserta.

Giuramento all’Isis e video dal darkweb: arrestato minorenne casertano

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, dispone il collocamento del giovane presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida. L’accusa è pesante: associazione con finalità di terrorismo. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, il ragazzo – nell’estate del 2025 – avrebbe formulato e condiviso in rete un giuramento di fedeltà all’ISIS. Le attività investigative, condotte dalla Digos della Questura di Napoli in collaborazione con la Digos di Caserta e con il supporto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, avrebbero consentito di documentare contatti virtuali diretti con soggetti autoproclamatisi appartenenti allo Stato Islamico e attestati in Siria.

Video di tecniche terroristiche e istruzioni per esplosivi

Dalle verifiche sarebbe inoltre emersa una massiccia diffusione di video raffiguranti tecniche terroristiche, scaricati dal darkweb e condivisi anche con alcuni coetanei residenti in Campania. Su questi ultimi sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi. Non solo propaganda: il giovane avrebbe scaricato e diffuso, all’interno della propria rete di contatti virtuali, contenuti multimediali contenenti istruzioni per la fabbricazione di esplosivi “fai da te”, materiale riconducibile alle agenzie di comunicazione dello Stato Islamico. Nei prossimi giorni il minorenne sarà interrogato dal gip.