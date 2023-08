Alessandro Impagnatiello stava tentando di avvelenare con del topicida Giulia Tramontano, la compagna 29enne incinta di 7 mesi uccisa con 37 coltellate, a Senago, in provincia di Milano. Finora era soltanto un’ipotesi, ma i risultati dell’autopsia confermano quanto sospettavano gli inquirenti da tempo.

Giulia Tramontano, Impagnatiello avvelenava lei e il feto da mesi con il topicida

Dalla consulenza autoptica depositata oggi alla Procura di Milano è emersa la presenza del veleno per topi “sia nel feto che nel sangue” della donna con un “incremento” della somministrazione “nell’ultimo mese e mezzo”.

E non è tutto: non solo Impagnatiello avrebbe avvelenato la compagna di Sant’Antimo per mesi, almeno fino a dicembre. Ma dall’esame autoptico è emerso anche che Giulia, morta dissanguata, era ancora viva dopo ogni coltellata. Dunque la vittima non è morta dopo il primo fendente, ma la lama del coltello da cucina impugnata dal giovane, ora detenuto a San Vittore, ha affondato per ben 37 volte sul suo corpo prima che Giulia morisse.

Elementi, questi, che rendono il delitto ancora più atroce e che potrebbe tradursi, in aula, nell’aggravante della crudeltà, contestata dalla procura fin dal primo istante ma rigettato dal gip Laura Minerva.