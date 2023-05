È indagato per omicidio volontario e aggravato Alessandro Impagnatiello, il fidanzato 30enne di Giulia Tramontano, la 29enne di Sant’Antimo incinta di 7 mesi scomparsa tra sabato sera e domenica mattina scorsa dalla sua casa di Senago, in provincia di Milano.

Giulia Tramontano: il fidanzato è indagato per omicidio volontario

Nel tardo pomeriggio di oggi, l’uomo avrebbe ricevuto un’informazione di garanzia. Intanto, le ricerche per ritrovare Giulia proseguono: nelle prossime ore, le forze dell’ordine perlustreranno, con l’aiuto dei cani molecolari, un’area più circoscritta di quella finora passata al setaccio. Le ricerche saranno mirate in una zona, anche boschiva, vicina ad un campo da baseball a Senago, non lontano, circa 1,5-2 chilometri, dall’abitazione dove la giovane vive col fidanzato.

La denuncia del fidanzato

Era stato proprio Impagnatiello a denunciare la scomparsa della fidanzata. L’uomo, che da quel che risulta, avrebbe avuto una relazione parallela con un’altra donna, un’americana, che andava avanti da alcuni mesia, aveva raccontato ai carabinieri di essere andato a lavorare domenica mattina, 28 maggio, lasciando Tramontano che dormiva nel letto.

Famiglia respinge ipotesi allontanamento

Rientrato quello stesso pomeriggio, non l’avrebbe più ritrovata e a quel punto aveva deciso di sporgere denuncia. Secondo lui, la ragazza era uscita di casa senza il portafoglio, ma con il bancomat, il passaporto e 500 euro in contanti. Il telefono invece sarebbe risultato non attivo dalla tarda serata di sabato. Per la famiglia la giovane non avrebbe avuto alcun motivo per sparire nel nulla volontariamente.