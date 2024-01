Vincono ancora le calciatrici della Giugliano Women. La partita in casa giocata presso lo Stadio di Lusciano, si conclude con cinque reti per la squadra gialloblu a zero contro il Sant’Antonio Abate.

Giugliano Women vince ancora, 5 reti a 0 contro il Sant’Antonio Abate

Un risultato importante che conferma la prima posizione nella classifica di Campionato. Ora le tigrotte continuano ad allenarsi sia per le prossime sfide di campionato e mantenere saldo il primo posto in classifica, che per la finale di Coppa Italia.