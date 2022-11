Esplode la rabbia dei residenti delle palazzine popolari di via Casacelle a Giugliano. Da questa mattina all’alba, a causa del maltempo, si sono staccate alcune lamiere dai tetti. Danneggiate almeno 4 auto parcheggiate e fortunatamente non ci sono feriti. I residenti hanno lamentato però ritardi nei soccorsi per constatare i danni ed i pericoli per l’incolumità ed hanno bloccato la strada per protesta. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri per rimuovere il blocco stradale e riportare l’ordine.

Nei cosiddetti fabbricati pesanti, di proprietà comunale, nel 2019 sono partiti i lavori di ristrutturazione con oltre 4 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania, fondi anche per rimuovere l’amianto presente nelle costruzioni dei 92 alloggi sorti dopo il terremoto dell’80. L’intervento prosegue però a rilento e restano numerosi disagi con infiltrazioni d’acqua nelle case e nei garage. Gli abitanti si sentono abbandonati dalle istituzioni e lanciano un appello soprattutto all’amministrazione comunale giuglianese.

