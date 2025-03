Ancora un’aggressione al personale sanitario che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Ad essere malmenato un infermiere. Denunciato un 48enne appena dimesso dal pronto soccorso.

Giugliano, viene dimesso dal pronto soccorso ma poi torna e picchia infermiere: bloccato 48enne

Nel corso della notte i militari dell’Arma sono intervenuti nell’ospedale “San Giuliano” per un’aggressione. Ricostruita la vicenda, hanno appreso che un paziente di 48 anni era stato dimesso da poco ma, ritenendo che la visita non fosse stata approfondita, è tornato presso il nosocomio e ha aggredito l’infermiere che l’aveva controllato. Sono volati spintoni e insulti.

Per fortuna la vittima non ha riportato nessuna ferita, ma solo un grosso spavento. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Giugliano per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.