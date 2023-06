Giugliano. Questa sera apre a Giugliano in via Selva Piccola, un nuovo luogo di ritrovo dal nome “Selva”. Un tempo luogo di degrado e abbandono, ora potrà essere a servizio della comunità per ritrovarsi. A tal proposito il team di direzione ha dichiarato: “L’area che abbiamo trovato al nostro arrivo era abbandonata, preda dell’incuria e dell’anarchia. I giovani del quartiere e delle due istituzioni scolastiche vicine stentavano a trattenersi nel luogo. Con tanto lavoro e non poche difficoltà siamo riusciti a recuperare l’area prestando attenzione al rispetto del contesto urbano dedicato al verde: siamo partiti dal recupero delle alberature esistenti per poi dedicarci alla struttura ricettiva – poi continuano – la dinamica che ci ha positivamente colpito e che ha fatto da iniettore al nostro spirito sono stati i giovani, le famiglie, gli abitanti e gli studenti che ogni giorno ci chiedevano dell’apertura”.

Poi hanno concluso:“Ci hanno fatto respirare il desiderio di rinascita del posto. Siamo fermamente convinti che il recupero di un’area, come di un territorio, prima ancora dalla volontà della politica, passa dall’iniziativa dell’imprenditoria sana, quella che non scende a compromessi ed investe risorse ed energie proprie. Il nome scelto è “SELVA”, la selva è quel posto dove c’è un giusto equilibrio tra la flora e la fauna, c’è un collaudato equilibrio tra abitanti fissi e di passaggio. Inoltre, la scelta ha voluto rimarcare il posto che ci ospita che si è rigenerato come una fenice mitologica. “La Selva”, dal nome della strada e dalla volontà di rimarcare il rispetto della natura circostante, dovrà essere un posto aperto a tutti, per la socialità e il divertimento dei nostri ospiti, sono stati già messi in calendario numerosi eventi estivi: culturali, musicali e varie degustazioni. I nostri sforzi sono stati supportati da tanti amici e da chi è intervenuto direttamente e indirettamente nell’intervento. A tal proposito vogliamo ringraziare: la Vev Group, per la progettazione e la realizzazione dell’opera; la De Carlo Impianti, per l’impiantistica elettrica; la ditta D’Alterio, per la parte idraulica”.

“Finalmente abbiamo portato a compimento il nostro progetto: via Selva Piccola e tutto il territorio limitrofo potrà contare su un posto di ritrovo per vivere nella natura e nella tranquillità, ma con un occhio alla movida: potrà contare sulla “Selva”!”

COMUNICATO STAMPA